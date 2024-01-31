Киев заявил о получении первой суммы «санкционных» средств

Глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил о поступлении в бюджет страны первых 850 тысяч долларов, арестованных в результате рестрикций. Соответствующей информацией он поделился в социальных сетях, передает РИА Новости.

По словам главы фонда, «впервые санкционные деньги начинают работать на государство». Он уточнил, что указанная сумма включает в себя личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и средства одной из компаний, принадлежащей предпринимателю Олегу Дерипаске.

Коваль отметил, что конфисковать средства получилось благодаря действиям властей Украины. В частности, речь идет о правительстве, Минюсте, правоохранительных и судебных органах, подчеркнул он. Также чиновник сообщил о том, что процесс изъятия будет продолжаться. Не исключено, что процедура коснется всех фигурантов санкционных списков, вне зависимости от их гражданства, указал Коваль.