Рубль на Мосбирже за январь укрепился по отношению к основным валютам

Рубль на торгах Мосбиржи в январе укрепился по отношению к основным валютам. Так, курс доллара к рублю по итогам января 2024 года снизился на 0,38%, курс евро - на 2,06%, курс юаня - на 0,88%. Об этом свидетельствуют данные закрытия торгов на валютном рынке Московской биржи 31 января 2024 года в сравнении с показателями 29 декабря 2023 года.

В период с 3 по 15 января рубль умеренно рос к доллару, и 16 января американская валюта достигла своего максимума за месяц и составляла 92,87 рублей. Затем доллар с 17 по 24 января торговался в диапазоне 87,59-89,65 рублей. К концу месяца американская валюта демонстрировала умеренный рост, и к 29 января преодолела отметку в 90 рублей впервые с 16 января. Всего за январь доллар снизился на 34,25 коп. - до 90,02 рублей с уровня в 90,36 рублей.

Евро в начале января слабел по отношению к рублю. В период с 3 по 15 января валюта снижалась, и к 16 января опустилась до 94,7 рублей. С 17 по 22 января евро торговался в диапазоне 95,05-97,8 рублей, а в последние дни месяца валюта демонстрировала умеренный рост. Итоговое снижение за месяц достигло 2 руб. 4,75 коп. - до 97,58 рублей с отметки в 99,62 рублей.