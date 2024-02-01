Аналитики предсказали, что будет с курсом доллара в начале февраля
Курс доллара по итогам торгов среды, 31 января 2024 года, составил 90,02 ₽, что почти на 30 копеек выше закрытия пятницы. По состоянию на 9:05 по московскому времени 1 февраля американская валюта торгуется около 90,08 ₽, свидетельствуют данные Мосбиржи.
В ближайшую неделю рубль останется в диапазоне 88–91 ₽ за доллар, полагает директор казначейства Цифра Банка Дмитрий Рожков.
«Окончание налогового периода будет оказывать давление на национальную валюту, тем не менее с подобным давлением должны справиться продажи валюты со стороны Банка России», — рассказал он «Коммерсанту».
Объём торгов 31 января был низким, хотя по сравнению с 30 января предложение валюты со стороны экспортёров увеличилось, отмечает главный аналитик ПСБ Станислав Дужинский.
«Во второй половине декабря 2023 года цена на нефть начала расти, что может оказать поддержку рублю и стать фактором, нивелирующим спрос на валюту», — считает эксперт.
Помимо окончания налогового периода, на рубль будет давить приближение 6 февраля 2024 года — после этой даты предложение валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила, вероятно, уменьшится, прогнозирует начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.