Министр финансов США признала возможность победы России на Украине

Остановка поддержки Украины со стороны США может привести к победе России в специальной военной операции, это станет для Вашингтона «немыслимым» последствием прекращения помощи Киеву. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с заместителем главы ЕК Валдисом Домбровскисом и заместителем председателям ЕК Маргрете Вестагер, прошедшей в Вашингтоне.

«Конгресс должен действовать быстро, чтобы оказать поддержку Украине, в том числе посредством прямой бюджетной помощи. Бездействие может принести победу президенту Путину и имело бы немыслимые последствия не только для Украины, но и для нашей коллективной безопасности», — заявила Йеллен.

До этого американские конгрессмены отреагировали на коррупционный скандал в ВСУ, обратив внимание американских властей на то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, а выделяемые Киеву средства можно было бы оставить в США.