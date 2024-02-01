Аналитик допустил, что США могут провести реструктуризацию госдолга

Государственный долг США достиг рекордных $34 трлн, увеличившись за год на $4 трлн. Министр финансов Джанет Йеллен назвала эту цифру пугающей — на каждого американца приходится по $100 тыс. долга. Об этом сообщает ТАСС.

Глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон несколько дней назад предсказал из-за этого катастрофу в ближайшие 10 лет, выступая в эфире телеканала Fox News.

По словам Йеллен, ситуация пока под контролем, но Конгрессу и Белому дому нужно работать над сокращением дефицита бюджета и инвестициями в экономику. В 2023 году дефицит составил $1,7 трлн или 6,3% ВВП. Демократы не разрешили урезать расходы на соцвыплаты и военные нужды, поэтому США продолжают жить в долг.

По словам члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, до дефолта вряд ли дойдет — скорее Вашингтон проведёт реструктуризацию долга, например путем замены облигаций. При этом часть выплат могут списать за счёт «неугодных» стран, предложив выгодные условия «хорошим» государствам.

США могли бы постепенно сократить долг, урезав расходы на внешние конфликты и социальные выплаты, считают аналитики. Но из-за политических противоречий этого не произойдёт, отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.