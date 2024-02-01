Ситуация сложилась достаточно острая, поскольку Турция является крупными и перспективным партнером РФ. И если между партнерами нет расчетов и платежей, то о какой торговле может идти речь? По соответствующему направлению был нанесен удар - американцы нашли способы надавить на турков, которые в данном случае поддались этому давлению - их банки следуют указаниям из-за океана. Это неприятная ситуация, но ее, конечно, можно обойти. И, думаю, ее обойдут несмотря на то, что американские запреты распространяются и на тех, кто непосредственно работает с нашими банками и клиентами, и на тех, кто косвенно способствует операциям.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук