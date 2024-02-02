Один из ключевых авторов санкций США против РФ покинет свой пост

Агентство Bloomberg узнало об уходе в отставку помощника министра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг. Об этом ему сообщили осведомленные источники.

В агентстве отметили, что сотрудник Минфина приняла решение о переходе в частный сектор. По словам первого заместителя руководителя этого ведомства Уолли Адейемо, Розенберг является «незаменимым сотрудником».

Напомним, что она работала над экономическими санкциями против России. Известно, что Розенберг разработала «экономический ответ» на спецоперацию РФ на Украине.

Розенберг назначили помощником министра финансов США в 2021 году, до этого она была советником Адейемо.