«Если цена будет лучше, тогда можем закупить у "Газпрома". Такой сценарий не исключен. Я не говорю, что мы так сделаем, но и не исключаю. Но если цена на бирже будет выгоднее, тогда зачем переплачивать "Газпрому"? Мы в первую очередь исходим из цены, чтобы тариф для конечного потребителя был как можно ниже», — пояснил он.