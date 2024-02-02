Экономист ВШЭ объяснил ввод пятирублевых купюр

«Структура денежных знаков соответствует структуре цен. Наличный оборот на периферии существенен и здесь были обращения граждан, торговых сетей. Поскольку в ценах появилось достаточно много элементов, связанных с кратностью пятью и десятью рублям, необходимо соответствующее денежное платёжное средство. Это могли быть монеты, но они дорогие. Печатание пятирублёвых банкнот дешевле. Сегодня делаются достаточно устойчивые банкноты, которые выдерживают большое количество оборотов.



Эта дробность с пятёрками ещё возникает в связи со скидками на 10–15% процентов, поэтому появляются цифры, имеющие на конце пять. Вопрос не столько в спросе на пятирублёвые купюры, сколько именно в структуре цен. Если в структуре цен эквивалент пяти и десяти рублям достаточно большой, значит нужны соответствующие платёжные средства. Если в структуре цен 50 или 100 рублей и ничего с пятью и десятью рублями, то тогда такие денежные знаки не нужны».