Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян: вот зачем это необходимо
Минтруд планирует получить доступ к данным россиян, в том числе относящимся к налоговой тайне, чтобы выявлять теневую занятость. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект приказа министерства.
Минтруд, в частности, хочет выявлять случаи заключения договоров гражданско-правового характера (ГПХ) с людьми, которые фактически выполняют функции постоянных сотрудников, а также данные о компаниях, где работают более десяти самозанятых с зарплатами более 50 тысяч рублей в месяц.
Также министерство интересуется случаями, когда отклонение размера зарплаты в компании превышает 35 процентов от среднего значения в регионе.
Если инициатива Минтруда вступит в силу, налоговая будет передавать министерству ФИО россиян, дату рождения, СНИЛС и суммы выплат. О работодателях в Минтруд передадут такие данные: ИНН, СНИЛС, код постановки на учет, адрес регистрации и сумму налогов.
Если изменения будут утверждены, новые правила заработают с 1 марта 2024 года.
Старший научный сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок считает, что такие меры могут быть эффективным для борьбы с неформальной занятостью, в том числе с выплатой зарплат «в конвертах».
Глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов предупредил, что чем больше людей и организаций будут иметь доступ к информации, тем выше окажется риск утечки. Объем данных, которые хочет получать Минтруд, невелик, но даже их могут использовать мошенники вместе с методами социальной инженерии, предупредил эксперт.
По оценкам НИУ ВШЭ, в России в сером секторе работает от 15 до 25 процентов населения. В 2023 году Минтруд разработал программу, призванную оценить количество таких работников. В рамках этой программы регионы за три года должны будут «обелить» 30 процентов теневого сектора.