Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян: вот зачем это необходимо

Минтруд планирует получить доступ к данным россиян, в том числе относящимся к налоговой тайне, чтобы выявлять теневую занятость. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект приказа министерства.

Минтруд, в частности, хочет выявлять случаи заключения договоров гражданско-правового характера (ГПХ) с людьми, которые фактически выполняют функции постоянных сотрудников, а также данные о компаниях, где работают более десяти самозанятых с зарплатами более 50 тысяч рублей в месяц.

Также министерство интересуется случаями, когда отклонение размера зарплаты в компании превышает 35 процентов от среднего значения в регионе.

Если инициатива Минтруда вступит в силу, налоговая будет передавать министерству ФИО россиян, дату рождения, СНИЛС и суммы выплат. О работодателях в Минтруд передадут такие данные: ИНН, СНИЛС, код постановки на учет, адрес регистрации и сумму налогов.

Если изменения будут утверждены, новые правила заработают с 1 марта 2024 года.

Старший научный сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок считает, что такие меры могут быть эффективным для борьбы с неформальной занятостью, в том числе с выплатой зарплат «в конвертах».

Глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов предупредил, что чем больше людей и организаций будут иметь доступ к информации, тем выше окажется риск утечки. Объем данных, которые хочет получать Минтруд, невелик, но даже их могут использовать мошенники вместе с методами социальной инженерии, предупредил эксперт.