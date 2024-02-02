Эксперты спрогнозировали курс рубля на следующей неделе

На следующей неделе курс рубля останется стабильным, резких падений не ожидается. Такое мнение в беседе с Life высказали опрошенные эксперты.

Ранее доллар превысил 90 рублей в связи с завершением налогового периода и импульса укрепления американской валюты.

По словам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, рост доллара давит на другие валюты и сырьевые котировки, но на рубле в ближайшее время он сильно не скажется. Он отметил, что валюту РФ сейчас поддерживают эффект высоких ставок, действие указа об обязательной продаже большей части экспортной выручки и значительный рост валютных интервенций Банка России с января. Также Бахтин отметил, что курс вблизи 90 является вполне комфортным, поскольку именно он закладывался в бюджет на 2024 год.

«С учетом всех факторов на предстоящей неделе пара доллар-рубль видится нам в зоне 88,5-91,5», — добавил он.

Аналогичное мнение высказали основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.