Глава ЦБ Турции попросила Эрдогана об увольнении из-за давления на семью

«Чтобы моя семья, а тем более мой безгрешный ребёнок... не пострадали от этого процесса ещё больше, я обратилась к господину президенту с просьбой освободить меня от обязанностей, которые я с честью выполняла с самого первого дня», — написала глава ЦБ Турции в соцсети Х.