Сенатор Круз рассказал о благоприятном для Путина решении Байдена
Сенатор от штата Техас Тед Круз сообщил, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, запретив экспортировать сжиженный природный газ за границу, помог тем самым России и президенту страны Владимиру Путину. Об этом он рассказал в рамках эфира телеканала Fox Business.
— Он объявил о том, что я называю «субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена», он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов, — заявил Тед Круз.
По мнению сенатора, данное решение американского лидера является демонстрацией его слабости, а также положительно влияет на ситуацию с газовым рынком в России, передает ТАСС.
Отказ Украины продлевать контракт о транзите российского газа в Евросоюз повлечет за собой смену логистики, но не помешает России продолжать поставки. Об этом в конце января рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что поставка российского газа через территорию Украины может быть возобновлена в 2025 году. На следующий день в пресс-службе украинского правительства опровергли информацию о готовности продлить контракт с Россией на транзит газа через свои территории.
В свой черед Нидерланды после трехмесячного перерыва возобновили закупки у России сжиженного природного газа.