Россиянам рассказали о наиболее подешевевших продуктах

В ближайшее время россияне смогут увидеть снижение цен на ряд товаров. Об этом в разговоре с Даниил Кашин.

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По данным Росстата, в 2023 году наиболее подешевевшими продуктами стали гречневая крупа и картофель — цены на них снизились почти на 20 и 10 процентов соответственно. Это объясняется превышением предложения на рынке спроса потребителей на эти товары.

Кашин отметил, что также благодаря налаженным механизмам параллельного импорта снизилась стоимость гаджетов — устройства в достаточных количествах поступают через дружественные страны. Эксперт считает, что в 2024 году в России на 5-7 процентов упадут цены на бытовую химию. Раньше эта категория товаров заметно дорожала, так как сырье для отрасли поставлялось из-за рубежа, однако теперь многие компоненты производятся внутри страны, объяснил он.