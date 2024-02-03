Эксперт назвал негативные факторы для курса рубля

В начале февраля российская валюта продолжит дешеветь, что связано с повышенным спросом на доллары и евро в последние дни. Такой прогноз сделал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, сообщает «Российская газета».

Эксперт ждет, что на предстоящей неделе курс рубля умеренно ослабнет.

«Предполагаемый торговый диапазон составляет 89-93 руб. за долл., 96-100 руб. за евро, 12,3-12,9 руб. за юань», — отметил Васильев.

На нацвалюту будет давить повышенный спрос на валюту, который наблюдается в последние дни. Это связано с закупками импортных товаров государством и компаниями. Также возможно авансирование импорта в преддверии китайского нового года (с 10 по 24 февраля).

Другим негативным фактором для рубля выступает дешевеющая нефть. Вдобавок сказывается информация о проблемах с поставками нефти в Индию и расчетами с Турцией из-за санкций США.