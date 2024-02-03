Цены на какао-бобы обновили исторический максимум

Стоимость какао-бобов во время торгов обновила исторический максимум за последние 46 лет.

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«Цена за тонну какао-бобов на лондонской бирже увеличилась до $5 009», – говорится в материале издания MarketWatch.

Эта стоимость является самым высоким показателем с июля 1977 года. Причиной роста цен называется плохой урожай в Западной Африке. Объемы предложения ограничены, специалисты ожидают снижение производства.