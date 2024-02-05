Франции нужно отменить санкции против России, чтобы вернуть дешевый газ. Такое мнение выразил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Новое резкое повышение цен на газ с июля: от 5,5 до 10,5 процента! Новое безумие, которое коснется миллионов французских домохозяйств и множества предприятий!" — написал он.

По его мнению, решение Парижа связано с "идиотскими" антироссийскими санкциями, из-за которых людей "заставляют покупать" более дорогой газ. Политик призвал к выходу Франции из Евросоюза и прекращению экономических ограничений против Москвы, пишет РИА Новости.