Франция размечталась о возвращении российского газа
Франции нужно отменить санкции против России, чтобы вернуть дешевый газ. Такое мнение выразил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Новое резкое повышение цен на газ с июля: от 5,5 до 10,5 процента! Новое безумие, которое коснется миллионов французских домохозяйств и множества предприятий!" — написал он.
По его мнению, решение Парижа связано с "идиотскими" антироссийскими санкциями, из-за которых людей "заставляют покупать" более дорогой газ. Политик призвал к выходу Франции из Евросоюза и прекращению экономических ограничений против Москвы, пишет РИА Новости.
Ранее «Свободная Пресса» сообщала о том, что санкции Европейского союза против РФ обернулись убытками для европейских энергетических компаний. При этом ограничения принесли огромные прибыли их американским конкурентам.