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Франция размечталась о возвращении российского газа

Франции нужно отменить санкции против России, чтобы вернуть дешевый газ. Такое мнение выразил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

Во Франции захотели вернуть российский газ
© ТАСС

"Новое резкое повышение цен на газ с июля: от 5,5 до 10,5 процента! Новое безумие, которое коснется миллионов французских домохозяйств и множества предприятий!" — написал он.

По его мнению, решение Парижа связано с "идиотскими" антироссийскими санкциями, из-за которых людей "заставляют покупать" более дорогой газ. Политик призвал к выходу Франции из Евросоюза и прекращению экономических ограничений против Москвы, пишет РИА Новости.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала о том, что санкции Европейского союза против РФ обернулись убытками для европейских энергетических компаний. При этом ограничения принесли огромные прибыли их американским конкурентам.

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