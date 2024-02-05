Россия нарастила нефтегазовые доходы в январе

Россия увеличила объем нефтегазовых доходов в январе 2024 года в годовом выражении в 1,6 раза - до 675,2 млрд рублей против 425,5 млрд рублей годом ранее, следует из статистики Минфина РФ.

В месячном исчислении налоговые поступления, напротив, снизились и составили 675,2 млрд рублей в январе 2024 года против 970 млрд рублей в декабре 2023 года.

По данным Минфина, налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата (НДПИ, экспортная пошлина и НДД) принесли бюджету в 2023 году 770,8 млрд рублей, что в 1,88 раза больше, чем годом ранее.