Минфин РФ в феврале вновь будет покупать валюту и золото

В феврале 2024 года Минфин направит на покупку иностранной валюты и золота 73,2 млрд рублей, то есть ежедневный объем покупок будет составлять 3,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Операции будут проводиться в период с 7 февраля по 6 марта 2024 года.

Министерство в августе 2023 года возобновило покупки валюты в рамках бюджетного правила, в январе 2024 года оно пока однократно возвращалось к продажам.

Минфин ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале 2024 года составит 195,4 млрд рублей. При этом отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2023 года составило минус 122,2 млрд рублей.