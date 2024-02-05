Аналитик назвал замену бананам и цветам из Эквадора

«Я думаю, можно ожидать роста цен на бананы, но не очень сильный. Мы найдем поставщиков. Много латиноамериканских стран всю жизнь выращивают бананы, знаменитая банановая республика. Россия договорится со странами Латинской Америки, деньги всем нужны. С Латинской Америкой у нас нормальные отношения. Производителей там много, практически все страны. Если брать цветы, то поскольку цветы из Гааги видимо никак не поступают в Россию, то заменой станет Азербайджан», — отметил Разуваев.