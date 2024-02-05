Эксперт назвал условие для роста цен на бананы в России

Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал ограничение поставок бананов из Эквадора в Россию и рассказал, при каком сценарии цена на этот продукт в России может увеличиться.

Ранее Россельхознадзор обратился к властям Эквадора с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов, экспортируемых пятью компаниями. В продукции были обнаружены очаги заражения опасным карантинным вредителем — многоядной мухи-горбатки. Там также отметили, что в случае непринятия эквадорской стороной мер по устранению проблемы, ведомство будет вынуждено ввести более жесткие ограничения. Кроме того, Россельхознадзор ввел запрет на импорт выращенных в Эквадоре гвоздик через страны Европейского союза: Германию, Нидерланды, Литву и Латвию. В эквадорских гвоздиках был выявлен западный цветочный трипс, который является вредителем закрытого грунта.

В период до начала СВО Эквадор занимал уверенное первое место по объему поставок бананов в Россию, его доля достигала более 90 процентов. Однако с началом СВО объем поставок начал падать, и стало очевидно, что Эквадор – не самый надежный партнер. Поэтому, начиная с 2022 года, происходило перераспределение спроса, в том числе на другие страны. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Индия, Китай и Индонезия производят больше бананов, чем Эквадор, подчеркнул специалист.

«Поэтому поставки можно переориентировать, в том числе, на эти страны», - отметил эксперт.

Эквадорские бананы отличались стабильно высоким качеством, того же можно ожидать и от приходящей им на замену продукции, добавил специалист.

«Зная стабильный спрос на эту продукцию в России, новые импортеры наверняка будут подпирать аналогичные по качеству бананы. Они как минимум будут не хуже», - заявил Павлов.

Эксперт также ответил на вопрос о том, отразится ли приостановка поставок бананов из Эквадора на их стоимости в России.

«Поскольку Эквадор еще два года назад зарекомендовал себя не самым надежным партнером, в последнее время происходило перераспределение каналов поставок бананов. Поэтому, возможно, какие-то колебания цен и будут, но в целом роста цен на эту продукцию мы не ожидаем. Понятно, что есть более дружественные страны, из которых можно поставлять данную продукцию, при этом они ближе к России в географическом и логистическом плане», - заявил аналитик.

Дефицит и существенный рост цен бананы в России возможны только при одном условии, добавил он.

«Это практически исключено, если только недобросовестные торговые сети или поставщики не захотят воспользоваться ситуацией и не запустят какие-то спекулятивные практики, придерживая данную продукцию или искусственно завышая цены на нее. Но с этим может разобраться антимонопольная служба», - считает Павлов.

Говоря об ограничении поставок гвоздик из Эквадора, эксперт отметил, что они никогда не занимали значительную долю на российском рынке.

«В части поставок данной продукции превалируют другие страны, в том числе азиатские и африканские. Поэтому здесь какого-либо заметного влияния на рынок уход эквадорской продукции из нашей страны не окажет», - заключил эксперт.