Путин заявил о росте угольной генерации электроэнергии в Центральной Европе

Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении угольной генерации электроэнергии в странах Центральной Европы. Соответствующее заявление глава государства сделал в беседе с руководителем «Интер РАО» Борисом Ковальчуком, передает агентство «Прайм».

Президент обратился к нему с просьбой прокомментировать ситуацию с энергопотреблением у западных партнеров. Ковальчук отметил, что в странах Запада по итогам 2023 года наблюдалось сокращение на 15-20%.

Он также уличил некоторые страны в том, что доля угольной генерации превышала в несколько раз долю угольной выработки в РФ. При этом, как уточнил глава «Интер РАО», в западных странах сообщали о стремлении добиться экологической экономики и бороться с выбросами СО2.

Ранее сообщалось, что в Международном энергетическом агентстве (МЭА) ожидают увеличения мирового спроса на уголь. Там считают, что показатель продемонстрирует рост на 1,4% в 2023 году, до рекордных 8,5 миллиарда тонн.