Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз по росту экономики еврозоны на 2024 и 2025 годы. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доклад ОЭСР.

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В организации ожидают, что в 2024 году ВВП еврозоны вырастет на 0,6% вместо прогнозируемых ранее 0,9%. Это уже не первое снижение — в ноябре показатель был понижен с 1,1% до 0,9%. Среди стран Европы наихудшая инфляция может наблюдаться в Великобритании 2,8%, Франции (2,7%) и Германии (2,6%).

Кроме того, ОЭСР уменьшила прогноз по росту экономики региона в 2025 году до 1,3% с ноябрьской оценки в 1,5%.

В организации объяснили ухудшение прогнозов сохранением жестких условий кредитования в еврозоне. По мнению экспертов ОЭСР, усилить экономическую активность в дальнейшем поможет рост реальных доходов населения стран региона.