Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил об отсутствии экономического роста в стране. В ходе выступления на мероприятии во Франкфурте, которое организовало агентство Bloomberg, он заявил, что Германия потеряла конкурентоспособность и становится беднее.

Министр также отметил, что государство отстает в экономическом плане. Как указывают в агентстве, утверждения Линдера свидетельствуют о том, что в ФРГ наблюдается тяжелая ситуация в экономике.

Он также назвал немыслимым тот факт, что власти страны не сделали никаких выводов из анализа экспертов, которые на протяжении нескольких лет предрекали экономике Германии «слабый рост».

Также в агентстве отметили, что панические заявления Линдера были сделаны через несколько часов после публикации Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) данных по экономике Германии. Специалисты посчитали, что страну ждет рост лишь на 0,3% в 2024 году.