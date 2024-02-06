Bloomberg сообщил о панике в Минфине Германии из-за ситуации в экономике страны
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил об отсутствии экономического роста в стране. В ходе выступления на мероприятии во Франкфурте, которое организовало агентство Bloomberg, он заявил, что Германия потеряла конкурентоспособность и становится беднее.
Министр также отметил, что государство отстает в экономическом плане. Как указывают в агентстве, утверждения Линдера свидетельствуют о том, что в ФРГ наблюдается тяжелая ситуация в экономике.
Он также назвал немыслимым тот факт, что власти страны не сделали никаких выводов из анализа экспертов, которые на протяжении нескольких лет предрекали экономике Германии «слабый рост».
Также в агентстве отметили, что панические заявления Линдера были сделаны через несколько часов после публикации Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) данных по экономике Германии. Специалисты посчитали, что страну ждет рост лишь на 0,3% в 2024 году.
Как стало известно, ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики на 2024 год до 2,9% с ожидавшихся в ноябре 2,7%. В 2023 году глобальный экономический рост составил 3,1%.