В ЕС возникли разногласия из-за российского алюминия

Брюссель не сможет запретить в ближайшее время импорт в Евросоюз алюминия из России, несмотря на сильное давление ассоциации производителей этого металла в ЕС, поддерживаемое четырьмя странами - Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По ее данным, подобное предложение "столкнется с противодействием со стороны таких индустриальных стран, как Италия, сопротивляющихся мерам, которые могут привести к повышению цен". ЕС до сих импортирует 9% необходимого ему алюминия из России.

Против принятия санкций в отношении российского алюминия выступает группа промышленных потребителей металла в ЕС. Согласно заявлению группы, их введение стало бы "своего рода экономической ядерной бомбой". От имени представителей обрабатывающей промышленности Италии, Германии и других стран ЕС она заявила, что "санкции не должны превращаться в оружие".

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия не будет добавлять новые запреты на импорт продукции из РФ в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций. Еврокомиссия хочет принять его как можно быстрее, поэтому планирует избежать дополнительных споров из-за новых возможных пунктов запрета импорта из РФ, информирует агентство Reuters.