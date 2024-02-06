Стали известны подробности нового пакета антироссийских санкций

Ко второй годовщине СВО Европейский союз (ЕС) готовит очередной пакет санкций против России, в который войдет более 200 имен и наименований кампаний. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

Как следует из текста, новый пакет рестрикций предусматривает существенное расширение списка лиц и учреждений, чьи активы в Евросоюзе будут заморожены.

Под санкции должны попасть компании, способствующие военно-технологическому развитию России или усилению ее сектора обороны и безопасности, отмечается в материале.

«Согласно планам, дополнительные санкционные меры могут затронуть гораздо более 200 человек и компаний», — говорится в тексте.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны — члены «Большой семерки» (G7) могут подготовить собственные антироссийские санкции к 24 февраля. Авторы материала подчеркнули, что новый пакет ограничений планируют согласовать к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине.