В Греции прокомментировали протесты фермеров в Европе
Понять фермеров, протестующих по всей Европе, можно, так как на подобные действия повлияло чрезмерное на них давление в связи с политикой социалистов и «зеленых». С таким заявлением выступил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Он принял участие в презентации книги руководителя своей пресс-службы Димитриса Циодраса «Европейское объединение. Приключения видения».
Как стало известно, фермеры в последние дни активно выступают за изменение общеевропейской аграрной политики, снятие с них многочисленных ограничений, в том числе экологических, а также остановку бесконтрольного импорта дешевой иностранной продукции.
Мицотакис отметил, что фермеры справедливо жалуются на сокращение обрабатываемых площадей, уменьшение помощи и ужесточение методов производства. Он также заявил, что «зеленый» переход важен и нужен, однако его следует осуществлять более аккуратно и «в меру».
Ранее сообщалось, что инициативный комитет болгарских фермеров запланировал на вторник, 6 февраля, масштабные акции протеста по всей стране с использованием тяжелой техники и блокированием дорог.