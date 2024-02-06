В Греции прокомментировали протесты фермеров в Европе

Понять фермеров, протестующих по всей Европе, можно, так как на подобные действия повлияло чрезмерное на них давление в связи с политикой социалистов и «зеленых». С таким заявлением выступил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Он принял участие в презентации книги руководителя своей пресс-службы Димитриса Циодраса «Европейское объединение. Приключения видения».

Как стало известно, фермеры в последние дни активно выступают за изменение общеевропейской аграрной политики, снятие с них многочисленных ограничений, в том числе экологических, а также остановку бесконтрольного импорта дешевой иностранной продукции.

Мицотакис отметил, что фермеры справедливо жалуются на сокращение обрабатываемых площадей, уменьшение помощи и ужесточение методов производства. Он также заявил, что «зеленый» переход важен и нужен, однако его следует осуществлять более аккуратно и «в меру».