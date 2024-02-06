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Индия начала поставлять бананы в Россию

Индия в январе отправила в Россию первую партию бананов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. NSN.FM

"Итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года, следующая поставка запланирована до конца февраля текущего года. Далее объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться", - говорится в сообщении. ТАСС

Сейчас ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Индии отсутствуют, подчеркнули в Россельхознадзоре. Российская газета

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