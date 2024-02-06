Япония хочет возобновить консультации с Россией о промысле около Курил

Японский министр иностранных дел Ёко Камикава заявил о желании Японии возобновить консультации с Россией о рыбном промысле в российских территориальных водах.

Об этом заявила на пресс-конференции в Токио японский министр иностранных дел Ёко Камикава.

«На различных уровнях мы ведём координацию с властями России на тему консультаций, однако пока не получили положительного ответа», — цитирует его ТАСС.