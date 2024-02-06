Международные резервы Украины сократились за январь почти на 5%

Международные резервы Украины на 1 февраля составили $38,5 млрд, сократившись за месяц на 4,9%. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

"Международные резервы по состоянию на 1 февраля, по предварительным данным, составили $38,5 млрд. В январе они снизились на 4,9%. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, долговыми выплатами страны в иностранной валюте и меньшими по сравнению с предыдущими месяцами объемами поступления международной помощи", - сообщил регулятор в Telegram-канале.

Ведомство поясняет, что на валютные счета правительства в НБУ поступило $898,9 млн, из которых $512,1 млн - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), $386,8 млн - заемные и грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк.

В то же время обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте потребовало $441,6 млн, из которых $368,5 млн - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, $69,6 млн - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком, $3,5 млн - уплата долга перед другими международными кредиторами.

В январе чистая продажа валюты НБУ составила более $2,5 млрд, снизившись на 29% по сравнению с декабрем.