Пентагон предупредил об опасности для США из-за отсутствия бюджета на 2024 год

«Пошел уже пятый месяц финансового года, а Пентагон по-прежнему функционирует за счет уже третьего законопроекта о временном финансировании. Это ставит под угрозу нашу национальную безопасность», — заявила официальный представитель американского оборонного ведомства.

Она добавила, что это также мешает Минобороны проводить модернизацию. Сингх сравнила работу Пентагона в нынешних реалиях с ведением боя одной рукой за спиной, призвав Конгресс как можно скорее одобрить базовый бюджет ведомства, а также дополнительные ассигнования.