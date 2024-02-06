ЕС передумал использовать активы России для восстановления Украины

Страны Европейского союза (ЕС) отказались от предложения Бельгии по использованию замороженных активов России в качестве залога для привлечения финансовых средств на восстановление Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники. Они отметили, что такие меры несли бы в себе слишком много рисков, поскольку использование подразумевает «владение активом, следовательно, в данном случае — конфискацию».

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Использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация. Большинство юридических подразделений стран Группы семи учитывают это, — пояснил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что «Группа семи» (G7) и Евросоюз обсуждают возможность использования замороженных активов России в качестве залога для финансирования Украины. План предусматривал трату более $250 млрд активов российского ЦБ, поскольку любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Россия возместит Украине ущерб. А в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам.