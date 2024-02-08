В Индии выразили желание приобрести активы по добыче нефти в России

Индия обсуждает с РФ множество проектов в энергетике и хочет приобрести активы по добыче нефти в России, есть также компании РФ, которые заинтересованы в расширении своего участие в переработке нефти в Индии. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури на полях международного форума India Energy Week 2024.