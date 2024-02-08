В РФ спрос населения на валюту в январе упал после сезонного всплеска

Население РФ снизило темпы покупки иностранной валюты после сезонного повышения спроса в конце года - с 188,5 млрд рублей в декабре 2023 года до 105,8 млрд рублей в январе 2024 года, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Таким образом, снижение по сравнению с декабрем составило около 43%.