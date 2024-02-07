Бананы из Анголы, Индии и Нигерии могли бы полностью заместить фрукты из Эквадора на полках российских магазинов. К такому выводу пришло РИА Новости на основании открытых данных.

У этих трех стран самая большая доля «свободного» остатка бананов, пишет издание. Кроме того, все они входят в топ-10 крупнейших мировых производителей этого фрукта.

На прошлой неделе Россельхознадзор выразил обеспокоенность ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора. Ведомство потребовало от страны с 5 февраля приостановить сертификацию бананов для пяти экспортеров, нарушивших требования.

Более того, с 9 февраля Россельхознадзор вводит запрет на ввоз выращенных в Эквадоре гвоздик из-за участившихся случаев нарушений фитосанитарных требований ЕАЭС при поставках товара.