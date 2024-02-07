В Госдуме объяснили решение крупного банка КНР остановить расчеты с Россией

«Причина, конечно, очевидна: это угроза вторичных санкций со стороны США и их союзников. (...) Такому решению предшествовала большая работа со стороны американских союзников. Будем и дальше следить за развитием ситуацией. Этот банк может уйти, но появятся другие. Тот внешнеторговый оборот, который сегодня складывается у России, конечно, будет поддерживаться другими механизмами», — сказал Кирьянов.