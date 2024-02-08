Описаны последствия полного отказа Европы от газа из РФ

Полный отказ Европы от российского газа приведет к его удорожанию, а также к борьбе за ресурс, считает независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. Возможные последствия он описал в беседе с «Лентой.ру».

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Если Европа откажется от российского газа лишь на текущий отопительный сезон, особых потрясений не произойдет, так как сезон уже скоро закончится, полагает аналитик.

«Обычно в середине марта хранилище переходит в режим забора газа, то есть опять накопление. Кроме того, текущая заполненность хранилищ газа — более 70 процентов в среднем по Европе, очень высокая, если сравнивать со средней заполненностью за последние десятилетия. То есть в Европе зимний сезон этого года пройдет без проблем», — добавил он.

Если же Европа решит отказаться от газа из России в принципе, дальше ей придется справляться, убежден Демидов. Эксперт отметил, что в год РФ поставляет туда около 80-90 миллиардов кубометров газа как по трубе, так и в виде сжиженного природного газа (СПГ), в то время как сама Европа потребляет больше 400 миллиардов. То есть это примерно 15 процентов от общего потребления, резюмировал он.

Нужно понимать, что цены сразу должны вырасти, потому что потеряется один из ключевых поставщиков, входящий в пятерку крупнейших поставщиков газа в Европу. Соответственно, нужно будет искать того, кто поставит газ, это значит, нужно заключать новые договоры, оттягивать газ, возможно, с Юго-Восточной Азии, и, значит, это новая борьба за газ, значит, это повышение цен Владимир Демидов аналитик

Собеседник «Ленты.ру» также допустил, что при таком сценарии Европа может пойти на более решительные меры по снижению потребления газа. В частности, продолжить борьбу с потреблением газа в домохозяйствах и со своим производством, которое потребляет много газа в виде как ресурса для производства, так и энергоресурса.

За последние пару лет Европа снизила потребление почти на 15-20 процентов с помощью как раз вот этих мер. Сложно сказать, сможет ли Европа снизить потребление еще на 15 процентов, не могу сказать Владимир Демидов аналитик

«Я думаю, что Европе все-таки нужно будет закупать как можно больше газа, а это опять США, Катар, больше вряд ли кто-то сможет помочь, а это опять-таки высокие цены. А России в этой ситуации придется думать, что делать с газом, который шел на Запад. В такой ситуации достаточно сложно будет его перенаправить, на Восток будет очень сложно его направить. Возможно, нужно будет в срочном порядке разрабатывать инфраструктуру к терминалам, которые занимаются сжижением газа», — заключил Демидов.

Ранее стало известно, что Чехия резко увеличила закупки российского газа. В январе 2024 года доля закупок достигла 62 процентов.