В 2023 году США закупили российский уран на рекордную сумму. Об этом со ссылкой на данные американской статистической службы пишет РИА Новости.

За 12 месяцев в денежном выражении объем поставок урана вырос до 1,2 миллиарда долларов — на 43 процента по сравнению с 2022 годом. Этот показатель стал максимальным с 2010 года, когда на экспорте урана в США РФ заработала 1,05 миллиарда долларов. При этом в декабре закупки российского урана американцами выросли вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, до 193,2 миллиона долларов.

В натуральном выражении экспорт в США стал максимальными с 2013 года. В 2023 было отгружено 702 тонны урана (588 тонн годом ранее). Такой объем позволил России сохранить статус крупнейшего поставщика ядерного топлива Вашингтона с долей в импорте в 27 процентов. В тройку ведущих экспортеров урана также вошли Германия (677 миллионов долларов) и Великобритания (609 миллионов долларов).