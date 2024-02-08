Подсчитаны потери Евросоюза в случае Дексита
В случае так называемого «Дексита» (выхода ФРГ из Евросоюза) объединение потеряет пятую часть бюджета. Об этом сообщает Al Arabiya.
При этом, как отмечается, экономика Германии лишится 227 миллиардов евро.
В публикации говорится, что на 27 стран ЕС приходится около 14% мировой торговли товарами. Среди крупнейших мировых игроков в международной торговле — Евросоюз, Китай и США, отмечает автор.
Подчеркивается, что о «Дексите» стали говорить после «подъема» крайне правых и акций протестов, которые устраивают фермеры, водители грузовиков, а также машинисты поездов. Специалисты предупреждают о катастрофических последствиях для блока и Германии из-за возможного выхода страны из союза.
Согласно данным Центра европейских реформ, из-за «Дексита» ЕС может потерять 0,9% ВВП, а Германия – 1,9% ВВП к 2030 году. Такой шаг может уменьшить экспорт ЕС на 2,3% и экспорт Германии на 4,7%, говорится в исследовании.
Кроме того, отмечается, что «Дексит» сократит население ЕС на 0,8% и население Германии на 2,5%. ФРГ ждут высокие нетарифные барьеры и снижение политического влияния в блоке в том случае, если она выйдет из ЕС, но при этом останется на едином рынке, указал автор статьи.
Ранее мэр Лондона Садик Хан, представляющий оппозиционную Лейбористскую партию, не исключил того, что Великобритания вновь станет членом Евросоюза к 2050 году.