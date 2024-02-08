Проблемы с безопасностью ухудшили инвестклимат Франции

Инвестиционная привлекательность Франции резко снизилась на фоне беспорядков и нападений, в том числе на преподавателей. При этом ранее проблема безопасности не влияла на привлекательность страны для инвесторов, отмечается в данных опроса советников по внешней торговле Foreign Trade Advisors, которые приводит BFM TV.

В опросе приняли участие 4500 советников, 2500 из них разбросаны по всему миру.

«Фактор, который в этом году стал влиять на привлекательность — это безопасность населения. То есть беспорядки, происшествия например, нападение на Лионском вокзале или нападения на преподавателей, теперь ухудшают образ нашей страны», — отмечают журналисты.

По их данным, в опросе учитывались 12 факторов. Самый сильный провал у Франции в сфере безопасности граждан, качества жизни, культурной среды и правовой безопасности. При этом все больше вопрос безопасности беспокоит инвесторов из Азии.

Положительными факторами в опросе были названы улучшение цен на электроэнергию и решение вопроса обеспечения продовольствием. При этом снижается критика налоговой системы страны и социальной политики властей Франции.

Ранее во Франции после убийства полицейскими 17-летнего подростка из Нантера, одного из крупнейших пригородов Парижа, вспыхнули масштабные беспорядки. Они охватили несколько городов страны. Погромам подверглись полицейские участки, школы и ратуши, десятки полицейских автомобилей были сожжены, по ночам погромщики грабили магазины. Более трех тысяч человек были задержаны, многие из них несовершеннолетние.