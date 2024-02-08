Фермерские протесты охватили уже 12 стран ЕС, производящих более половины мяса, около 40 процентов зерна в Европе и примерно треть винограда и оливок в мире. Такие подсчеты сделало РИА Новости, основываясь на данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Протесты фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой ЕС, проходят во Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Польше и других странах. Французские фермеры, среди прочего, выступают против роста импорта мяса птицы и повышения стоимости дизеля. Среди требований итальянских фермеров — субсидии на топливо, запрет синтетического мяса и использования насекомых в производстве продуктов.

Фермеры начали заваливать навозом площадки перед госучреждениями, в конце января французские аграрии объявили «осаду» региона Иль-де-Франс, заблокировав дороги в Париж.

Страны, где идут протесты, по итогам 2022 года произвели почти половину всех продуктов в Европе. Крупнейший производитель —Франция, на которую приходится 11 процентов производства еды, затем — Германия (9,8 процента), Польша (6,6 процента), Испания (5,4 процента) и Италия (4,9 процента).

Страны с протестующими фермерами собрали 205 миллионов тонн зерна — это 40 процентов всего зерна в ЕС и семь процентов от общих сборов в мире. Речь идет о 46 процентах всей ржи в мире, четверти ячменя, 13 процентах пшеницы и четырех процентах кукурузы.

Также в этих странах произвели 35 миллионов тонн мяса — 56 процентов от производства в Европе и десять процентов от мирового. Больше всего там производят свинину (18 миллионов тонн) и куриное мясо (девять миллионов тонн), а также обеспечивают 36 процентов производства индейки в мире.