В ЦБ Турции озвучили прогноз по инфляции на конец 2024 года
В Центральном банке Турции приняли решение о сохранении прогноза по инфляции на конец 2024 года на уровне 36%. Об этом сообщил в четверг новый управляющий в ЦБ Фатих Карахан, передает агентство «Прайм».
Также отмечается, что «инфляционные ожидания сохранятся на уровне 14% в конце 2025 года». Подчеркивается, что в 2026 году инфляция прогнозируется уже на уровне 9%.
Карахан сообщил, что инфляция в Турции достигнет пика в мае, а дезинфляция начнется во второй половине 2024 года.
Согласно официальным данным, годовая инфляция в Турции по итогам января достигла 64,86%. Вместе с тем, по данным группы независимых экономистов ENAG, инфляция в стране составила 129,11%. Министр финансов Мехмет Шимшек заявлял, что власти государства прогнозируют снижение инфляции почти в два раза к концу года — до 34%.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что динамика российского ВВП связана с ростом спроса как со стороны потребителей, так и инвесторов. Он отмечал, что по итогам 2023 года рост ВВП в России составил 3,5%. При этом премьер добавил, что увеличение потребительского и инвестиционного спроса связано и с успешной реализацией нацпроектов.