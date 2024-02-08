Эксперт назвал причины роста экспорта урана из России в США

Эксперт раскрыл причины роста экспорта урана из России в США
США в 2023 году импортировала из России уран на 1,2 млрд долларов, что стало рекордным значением с 2010 года, свидетельствуют данные американской статистической службы. Кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал "РГ", с чем может быть связано наращивание закупок.
В абсолютном выражении Россия в прошлом поставила в Штаты 702 тонны урана против 588 тонн годом ранее.
Официальных данных от российских компаний касаемо поставок урана именно в США нет. Если опираться на американскую статистику, то можно сделать вывод, что Вашингтон готов помогать своим союзникам в ЕС, отгружая им часть радиоактивного металла, рассуждает эксперт. Благодаря этим поставкам США зарабатывают сами и компенсируют иные издержки.
"США возможно решают сразу две задачи: с одной стороны, они наращивают запасы, поскольку в стране есть возможности и технологии не только для транспортировки, но и для хранения. С другой - любая помощь от США вынуждает ЕС соглашаться на те экономические решения в антироссийской санкционной политике, на которые так бы они возможно и не пошли, опять же из экономической нецелесообразности для себя", - объяснил Тимофеев.