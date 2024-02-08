Названа сумма замороженных российских активов в Нидерландах

На 11 января сумма российских активов, замороженных в Нидерландах, составила более 660 миллионов евро. Такую оценку дал в эфире телеканала «Россия 24» посол России в стране Владимир Тарабрин, передает агентство «Прайм».

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По словам дипломата, Нидерланды хотят «быть в авангарде антироссийских инициатив Евросоюза». Речь идет, в частности, об усилении контроля за соблюдением односторонних ограничительных мер против России.

Указанная выше сумма принадлежит физическим и юридическим лицам, уточнил Тарабрин.

Ранее вице-спикер Совета федерации Николай Журавлев обратился к Минфину с просьбой разработать ответные меры на конфискацию и использование замороженных активов России в Европе. По его словам, страна должна быть готова отреагировать на решение Евросоюза.