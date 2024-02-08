Стоимость нефти в четверг ускорила рост

Во второй половине дня четверга стоимость нефти ускорила рост. Показатели остаются высокими четвертую сессию подряд, передает «Интерфакс».

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Цены апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:40 мск поднялись на $0,75 (0,95%), до $79,96 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) показали рост на $0,67 (0,91%), до $74,53 за баррель.

Днем ранее указанные марки подорожали на 0,8%.

На прошлой неделе стало известно об увеличении запасов нефти в США — на 5,52 млн баррелей. При этом ожидания аналитиков были менее позитивными (2,07 млн баррелей). Также сообщалось о снижении товарных запасов бензина — на 3,15 млн баррелей, дистиллятов — на 3,22 млн баррелей. При этом аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 1,5 млн баррелей и уменьшение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.