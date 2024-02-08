Стоимость нефти в четверг ускорила рост
Во второй половине дня четверга стоимость нефти ускорила рост. Показатели остаются высокими четвертую сессию подряд, передает «Интерфакс».
Цены апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:40 мск поднялись на $0,75 (0,95%), до $79,96 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) показали рост на $0,67 (0,91%), до $74,53 за баррель.
Днем ранее указанные марки подорожали на 0,8%.
На прошлой неделе стало известно об увеличении запасов нефти в США — на 5,52 млн баррелей. При этом ожидания аналитиков были менее позитивными (2,07 млн баррелей). Также сообщалось о снижении товарных запасов бензина — на 3,15 млн баррелей, дистиллятов — на 3,22 млн баррелей. При этом аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 1,5 млн баррелей и уменьшение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.
По словам старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна, увеличение резервов нефти обусловлено по большей части сокращением активности нефтеперерабатывающих заводов на американском Среднем Западе в связи с перебоями энергоснабжения и приостановкой работы завода BP в Индиане.