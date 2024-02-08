В ЦБ рассказали, как рост цен на яйца мог повлиять на инфляционные ожидания

"На яйца внутри индекса цен потребительских цен приходится порядка половины процента всего. Но поскольку они являются знаковыми товарами повседневного спроса, то, конечно, они сильно влияют и на восприятие инфляции населением, на то, как тема инфляции освещается в прессе. И возможно, что рост инфляционных ожиданий, который мы видели в декабре, - как раз отражается в том числе то, что тема по этой товарной группе получила очень большой резонанс", - отметил Заботкин.