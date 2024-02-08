Главы России и Китая заявили о рекордном росте взаимного товарооборота

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телефону обсудили рекордный рост российско-китайского товарооборота. В 2023 году объём двусторонней торговли раньше, чем ожидалось, превысил целевую отметку в $200 млрд и, по разным оценкам, составил $228—240 млрд. Как отметили в Кремле, локомотивом сотрудничества двух стран стало взаимодействие в области энергетики. Так, на фоне введённых Западом санкций Москва переориентировала основную часть экспорта на Восток и вышла на первое место по отгрузкам нефти в Китай, а также ощутимо нарастила поставки природного газа в азиатскую республику. Пекин тем временем стал главным продавцом легковых машин на российском рынке. При этом на фоне увеличения взаимной торговли стороны почти полностью отказались от расчётов в долларах и евро.

Добрососедские связи между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне, а объём двусторонней торговли достиг максимальных значений за всю историю отношений двух стран. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщили в Кремле по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

«С обеих сторон отмечены значительные успехи в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В 2023 году взаимный товарооборот... на год раньше установленного целевого срока преодолел отметку в $200 млрд и поставил новый рекорд. По нашим данным, товарооборот увеличился на 23% — до $227,7 млрд. По китайской статистике, он составил $240,1 млрд», — сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, с 2010 года Пекин остаётся крупнейшим торговым партнёром Москвы. Россия, в свою очередь, по итогам 2023-го поднялась на четвёртое место в списке главных экспортно-импортных направлений КНР после США, Японии и Южной Кореи.

«Большое внимание в ходе беседы уделено вопросам сотрудничества в сфере энергетики, которая является, по сути, локомотивом нашего практического взаимодействия. В прошлом году поставки в Китай российского энергосырья побили все рекорды», — добавил Ушаков.

Как следует из материалов Главного таможенного управления Китая, с января по декабрь 2023 года чуть больше 73% всех поставок из РФ в КНР пришлось на долю энергоносителей. За 12 месяцев Россия отгрузила в КНР 107,2 млн т сырой нефти почти на $61 млрд и стала крупнейшим поставщиком этого сырья в азиатскую республику, опередив Саудовскую Аравию (86 млн т на $53,9 млрд). Причём Москва продавала энергоресурс Пекину в среднем по $77,5 за баррель, что заметно выше установленного Западом потолка цен в $60.

Кроме того, в прошлом году Россия направила в Китай 8,1 млн т сжиженного природного газа на $5,2 млрд и вышла на третье место в рейтинге главных продавцов этого сырья, уступив лишь Австралии (24,2 млн т на $14,8 млрд) и Катару (16,7 млн т на $10,3 млрд). В то же время за прокачку трубопроводного газа Москва получила от Пекина $6,4 млрд. Больше заработала только Туркмения ($9,6 млрд).

По словам Юрия Ушакова, наряду с энергоносителями Россия в крупных объёмах поставляет Китаю продовольствие. Так, согласно подсчётам Россельхознадзора, в 2023 году Москва более чем втрое нарастила отгрузки зерна в КНР. Помимо этого, значимо увеличился экспорт живых крабов, шоколада и другой продукции, о чём RT рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«В 2023-м более половины экспорта всех морепродуктов из России приходилось на Китай. Также в прошлом году мы стали продавать Пекину больше лесоматериалов, удобрений, меди и других металлов», — отметил специалист.

КНР, в свою очередь, сумела заметно увеличить присутствие на российском авторынке. Если в начале 2022 года среди продаваемых в РФ новых легковых машин доля китайских моделей составляла лишь 9%, то по итогам 2023-го этот показатель достиг 61%. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

По оценкам китайской таможни, всего в прошлом году Пекин поставил Москве легковых машин почти на $11,7 млрд. По этому показателю РФ заметно обошла остальных крупных покупателей в лице Бельгии ($5,9 млрд), Великобритании ($5,7 млрд), Мексики ($3,8 млрд), Австралии (по $3,7 млрд), Испании ($3,5 млрд), Таиланда ($2,6 млрд) и США ($2,5 млрд). Причём, как отмечалось в материале газеты The Wall Street Journal, во многом за счёт России Китай сумел стать крупнейшим экспортёром автомобилей в мире.

«Помимо автомобилей, Россия импортирует из Поднебесной различное оборудование, электронику, бытовую технику, химическую продукцию, одежду, обувь, а также товары широкого потребления и повседневного спроса. При этом часть торговой статистики может быть закрыта и недоступна для анализа, если, например, говорить о продукции двойного назначения (для ВПК) или товарах, подпадающих под санкции», — добавил Владимир Чернов.

Снижение рисков

Отметим, что рост взаимной торговли с КНР заметно ускорился ещё в 2022 году, после введения странами G7 и ЕС беспрецедентных экономических санкций в отношении Москвы. Во многом именно за счёт такого давления Запада российско-китайский товарооборот превысил намеченную планку в $200 млрд гораздо раньше, чем ожидалось, считает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

«В результате большого количества ограничений российский бизнес переориентировал многие торговые потоки с Запада на Восток. В первую очередь речь идёт об экспорте сырьевых товаров. Одновременно мы стали завозить из Китая больше продукции, которую прежде покупали на западных рынках», — объяснил собеседник RT.

Причём на фоне рекордного увеличения двустороннего товарооборота Москва и Пекин практически полностью отказались от расчётов в долларах и евро. По данным правительства РФ, уже порядка 95% взаимных операций стороны проводят в рублях и юанях. Для сравнения: в 2022-м этот показатель составлял только 50%, в 2020 году — 24—25%, а в 2013—2014 годах — лишь 2—3%.

«Переход на расчёты в нацвалютах во многом стал вынужденной мерой: после отключения России от международной системы SWIFT у Москвы и Пекина, видимо, просто не оставалось других подходящих альтернативных вариантов оплаты. За счёт использования рублей и юаней страны сняли все внешние риски блокировки или заморозки своих активов и ушли от двойной конвертации через доллар, снизив комиссионные расходы», — пояснил Владимир Чернов.

Хотя почти полный отказ от доллара и евро позволил обезопасить торговые расчёты между Москвой и Пекином, стороны по-прежнему сталкиваются с некоторыми трудностями на фоне действий США и ЕС, признают эксперты. Так, накануне стало известно, что главный для российских импортёров банк Китая был вынужден остановить все платёжные операции с РФ под угрозой западных ограничений, о чём сообщила газета «Ведомости».

Впрочем, по мнению Александра Данильцева, ситуация вряд ли серьёзно отразится на общей динамике товарооборота. Более того, российские власти уже занимаются решением образовавшейся проблемы, заверили в Кремле.

«Этим занимается правительство... У нас плотный диалог с китайскими друзьями, и, разумеется, все возникающие проблемы мы будем решать в рамках этого диалога», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.