Путин: Польша закрыла газопровод «Ямал – Европа»

"Есть еще один маршрут через Польшу, Ямал - Европа называется, тоже большой поток можно осуществлять, " - рассказал президент, говоря о том, что власти Германии не возобновляют работу уцелевшей трубы газопровода "Северный поток - 2".



"Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев", - сказал Путин.