Рубль на открытии торгов отреагировал ростом на интервью Карлсона с Путиным

Курс рубля на открытии валютных торгов на Московской бирже в пятницу укрепился после публикации интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно данным на 07:03 мск, курс доллара снижался на 0,39%, до 90,5 руб., евро - на 0,56%, до 97,36 руб. Курс юаня к рублю находился на уровне 12,545 руб. (-0,09%).