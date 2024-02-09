Турецкие банки начали принимать платежи из России за часть товаров

Банки Турции разрешили проводить платежи за товары и услуги из «зеленого списка»: туризм, продовольствие, медицина, текстиль и образование, сообщили «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Решение было принято на прошлой неделе, сказал изданию Алексей Егармин, генеральный директор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате РФ. По его словам, список продукции, за которую можно будет рассчитаться через турецкие банки, планируется увеличивать. В первую очередь, в него попадут гуманитарно-потребительские товары и услуги, которые предлагает Турция.

При этом не во всех банках заработала новая схема. Как отметил Егармин, платежи все еще могут отклонять в Golden Global (турецкий инвестиционный банк), а лучше других переводы обрабытвают Ziraat и VakifBank. Также расчеты можно проводить через Emlak Katılım, добавил Игорь Лебедев, руководитель кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета.

Продукцию, которая не входит в разрешенный перечень, компании оплачивают альтернативными способами, в том числе криптовалютой, отметил Алексей Тараповский, основатель Anderida Financial Group. В основном это товары промышленного и машиностроительного сектора. Кроме того, платежи проводят через дочерние компании в третьих странах, таких как Казахстан, Киргизия, Монголия и Армения.